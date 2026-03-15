鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-15 21:06

信用卡市場金馬年開春表現亮眼！儘管 2 月適逢農曆春節與 228 連假，導致入帳天數較去年同期減少，影響單月簽帳金額小幅下滑，但累計今年前 2 月，全台五大發卡行 (中信、國泰世華、北富銀、玉山、台新) 刷卡量已突破 5763 億元 ，較去年成長逾 1 成。其中，中國信託銀行憑藉強大的生態圈布局，蟬聯 2 月刷卡王與發卡王寶座。

海外消費超熱！五大行前2月刷卡額衝5763億元 中信銀續坐雙冠王。(圖：shutterstock)

根據五大行公告，2 月簽帳金額合計為 2678 億元。雖然受入帳天數影響年減約 4% ，但消費動能依然強勁，主要集中在「海外旅遊」與「百貨通路」。

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中信銀行 2 月信用卡簽帳金額達 718 億元，年增 2%；累計前兩月簽帳額達 1543 億元，穩坐冠軍，其成長主要來自春節購物、聚餐及出國旅遊需求。

國泰世華 2 月簽帳金額 639.7 億元居次，主力集中在百貨、網購及旅遊餐飲。

台北富邦銀行 2 月簽帳金額為 458.13 億元，其中旅遊與量販賣場消費占比近 4 成。

玉山銀行 2 月簽帳金額 454.53 億元，受惠於春節與 228 連假出國潮，海外旅遊表現亮眼，百貨通路亦隨年終獎金發放與新品上市回升。

台新銀行 2 月刷卡額 407.24 億元，累計前 2 月刷卡額達 881 億元，創歷年新高，其中保費與海外消費成長顯著。

2 月發卡表現上，各行紛紛針對旅遊及數位生活推出權益升級，吸引新卡友加入 。中信銀行單月發卡 9.5 萬張，以 uniopen 聯名卡為主力動能，並持續深化 LINE Pay、華航及各大百貨聯名卡之生態圈。

玉山銀行發卡 4.1 萬張，主要發卡動能來自 玉山 Unicard、熊本熊卡 及 U Bear 。特別的是，玉山 U Bear 卡自 3 月起將 ChatGPT、Gemini 等 AI 服務納入回饋，最高享 10% 現金回饋。

國泰世華與台新銀行各發卡 3.4 萬張，主力卡分別為 CUBE 卡 與 Richart 相關卡片 。台北富邦銀行發卡 2.7 萬張，貢獻主要來自 富邦 Costco 聯名卡（累積達 270 萬卡）、J 卡及 momo 卡。

展望第二季，各大銀行已提早布局連假商機，北富銀針對清明連假推出旅遊訂房最高 18% 回饋，並自 4 月起將 J 卡 日韓泰消費 6% 回饋擴大至中國大陸與東南亞國家 。玉山銀行則針對 Unicard 推出限時申辦活動，核卡後新增一般消費滿額即贈 500 點 e point。