盤中速報 - 深證成指下跌-363.94點至13808.6918點，跌幅2.57%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日10:17，深證成指下跌363.94點（或2.57%），暫報13808.69點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.22%
  • 近 1 月：+1.91%
  • 近 3 月：+6.32%
  • 近 6 月：+11.89%
  • 今年以來：+4.79%

焦點個股


F5G概念概念領跌-5.38%。其中 兆馳股份(002429-CN) 下跌 9.81% ; 長芯博創(300548-CN) 下跌 9% ; 光迅科技(002281-CN) 下跌 8.26% 。

PCB概念概念領跌-5.13%。其中 中富電路(300814-CN) 下跌 10.32% ; 興森科技(002436-CN) 下跌 8.65% ; 銅冠銅箔(301217-CN) 下跌 8.19% 。


F5G概念PCB概念

