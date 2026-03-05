鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-05 10:30

據《Investopedia》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 贏得美國銀行 (BofA) 全新的信任票。該行周三 (4 日) 恢復對這家電動車製造商的研究追蹤並給予「買進」評級，特斯拉股價收盤上漲 3.4%，報約 405 美元。

特斯拉漲超3%，華爾街再度看好提振信心(圖：Shutterstock)

分析師在報告中向客戶表示，他們認為特斯拉是「目前消費自動化領域的領導者」，並指出其在自動駕駛與機器人技術方面的進展，是上調股票評級的主要原因。此外，分析師也預期，在電動車監管環境可能趨於嚴格的情況下，特斯拉仍有機會擴大市占率。

這項升評可能有助提振市場對特斯拉股票的信心。近幾周特斯拉股價受到多項因素影響而承壓，包括競爭加劇、電動車銷售下滑，以及部分 AI 相關股票情緒轉弱。

美銀在報告中表示，「我們預期特斯拉憑藉比競爭對手更具規模化與獲利能力的優勢，將迅速成為 Robotaxi 服務的領導者。」分析師並指出，特斯拉的全自動輔助駕駛 (FSD) 軟體、Optimus 人形機器人以及儲能業務的普及，也可能帶來更多上行空間。

根據其「加總估值法」(sum-of-the-parts) 分析，美銀給予特斯拉 460 美元目標價，較目前股價約有 14% 上行空間。這略高於華爾街對該股 445 美元的平均目標價。不過，特斯拉仍是華爾街看法分歧較大的股票之一。Visible Alpha 追蹤的分析師中，僅略多於一半建議買進。