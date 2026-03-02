鉅亨網編輯林羿君 2026-03-02 09:16

受到中東戰火衝擊，全球油市劇烈震盪。美國原油期貨周日晚間大漲逾 7%，至每桶 72.11 美元；亞洲周一 (2 日) 開盤時布蘭特原油一度飆漲 13% 至 82 美元，創七個月新高，市場參與者擔心美國和伊朗之間的戰爭可能會失控，並導致嚴重的供應中斷。

伊朗官方正式宣布，伊朗最高領袖哈米尼於 2 月 28 日美以的襲擊中遇亡，「在工作崗位上殉職」。伊朗武裝部隊總參謀長、防長等高官也在攻擊中死亡。伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，禁止任何船隻通過荷姆茲海峽後，一艘於 3 月 1 日試圖通過該海峽的油輪被擊中，並開始沉沒。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 1 日晚間發布的 8 號公告稱，波斯灣和荷姆茲海峽區域的 3 艘違規美英油輪遭到飛彈襲擊。

由於全球五分之一的海運石油均需要通過霍爾木茲海峽運輸，因此有分析認為，荷姆茲海峽區遭到封鎖後，將對國際能源市場產生巨大影響，預計國際油價將在短期內出現強勢上漲。

不過，石油市場的最終反應，將取決於這場戰爭是否會導致荷姆茲海峽的交通長期中斷，因為該海峽是全球石油貿易中最重要的咽喉要道。

瑞銀集分析師團隊在周日的報告中表示，荷姆茲海峽交通流量的恢復速度，以及伊朗的報復程度，將是未來幾天油價走勢的關鍵因素。

諮詢公司 Rystad Energy 指出，由於航運公司紛紛採取預防措施，通過該海峽的油輪運輸已基本停止。

能源諮詢公司科勒普石油分析師馬特史密斯（ Matt Smith）也表示，油輪已經開始在荷姆茲海峽附近進行聚集，但目前似乎沒有任何油輪能夠通過該海峽，顯然受到了驚嚇。