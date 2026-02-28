鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-28 10:30

Salesforce執行長：這不是我們第一次面對SaaS末日(圖：Shutterstock)

Salesforce 公布的單季營收為 107 億美元，年增 13%，表現穩健。全年營收為 415 億美元，較前一年成長 10%，兩項數據都受到去年 5 月以 80 億美元收購數據管理公司 Informatica 的帶動。

然而，再亮眼的數字也有限。近來以 Salesforce 為代表的軟體即服務 (SaaS) 股票遭到重挫。投資人擔心，AI 代理的崛起可能削弱這些公司，讓以「每席位授權」為核心的商業模式變得過時。這種情況被稱為「SaaSpocalypse」(SaaS 末日)。

這個概念在財報電話會議上籠罩全場，Salesforce 執行長 Marc Benioff 至少提到六次這個詞。

他談到，「你們聽過『SaaS 末日』嗎？這不是我們第一次遇到。我們已經歷過好幾次了。」並補充道，「如果真有 SaaS 末日，可能會被大腳怪 (Sasquatch) 吃掉，因為有很多公司正在使用大量 SaaS，而且有了代理之後，它變得更好了。」

為了說服市場公司依然健康，Salesforce 在這份財報中幾乎「傾盡所有」。公司將股息提高近 6% 至每股 0.44 美元，並啟動新的 500 億美元股票回購計畫。這向來是股東最喜歡的舉措之一，因為它不僅形成穩定的買盤，也會減少流通股數 (有助推升股價)。

公司甚至重新設計了財報電話會議的形式，變成部分播客、部分行銷展示，再加上一些華爾街分析師的常規問答。

Benioff 沒有按傳統流程逐一解讀財報數字，而是在鏡頭前訪問三位 Salesforce 客戶，請他們現身說法，表達對其新一代 AI 代理產品的喜愛：家電公司 SharkNinja 執行長、Wyndham 飯店與度假村執行長，以及軟體產業會議與媒體公司 SaaStr 的執行長。簡言之：他們都非常喜歡 Salesforce 的 AI 代理產品。

Salesforce 還為其代理型產品推出新指標：「代理工作單位」(agentic work units, AWU)。這個概念是，不再只計算 token——AI 處理量的標準單位——而是試圖衡量更有意義的成果：代理是否真的完成了一項任務。(Salesforce 上季處理了 19 兆個 token，聽起來很多，但在 AI 世界其實並不算多。)

Salesforce 總裁暨行銷長 Patrick Stokes 在電話會議上表示，「你可以問它一個問題，它可以寫一首詩，但這在企業世界其實沒有太大價值。」因此，AWU 的目的在於衡量代理是否寫入紀錄或完成其他可驗證的實際工作。

此外，Salesforce 也提出了自己對未來代理世界的架構願景。其藍圖顯示，像 Salesforce 這樣的 SaaS 軟體將掌握大部分技術堆疊，而 AI 模型製造商則位於底層，成為看不見、可互換且逐漸商品化的運算引擎。