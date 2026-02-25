鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-26 04:00

馬年伊始，中國合資車廠掀起新一輪價格競爭，曾被稱為「中年人一代神車」的雅閣（Honda Accord）也降價了。

據《第一財經》周三（25 日）報導，廣汽本田近日宣布，為慶祝雅閣 50 周年，老客戶復購雅閣 e:PHEV 車型，僅需人民幣 13.88 萬元，較官方指導價直降 10 萬元（新台幣 45 萬元），創下上市後最高降價紀錄，限量 1,000 輛。

最新零售銷量數據顯示，雅閣 2026 年 1 月銷量約 1.38 萬輛，較前月驟降 27%，在中型車的銷量排名中位居第 6 名，但主要銷量源自該車型燃油版。回顧 2025 年，雅閣有 3 個月的銷量不足 1 萬輛，最低月銷量約 7,741 輛。

從燃油車時代開始，雅閣、凱美瑞（Toyota Camry）等車型以相對可靠的「三大件」（發動機、變速箱、底盤）、較低油耗及保養成本等使用優勢，精準踩中中年人的購車需求，一度需要加價 2 萬~ 5 萬元才能購買，也成為廣汽本田、廣汽豐田重要利潤來源。

但隨著新能源車滲透率逐漸增加，這類曾經需要加價購的神車也不得不降價。近三年來，廣汽本田各地 4S 店就陸續推出終端優惠活動，雅閣終端成交價較官方指導價優惠幅度可超過 5 萬元，一定程度上提升了終端銷量。此次，雅閣不僅官方直降價，而且玩起了限量購買營銷方式。

今年 1 月，被稱為年輕人一代神車的飛度（Fit），也採用了限量購買營銷方式。靠著情懷，新一代飛度將價格打入 6 萬元區間，相較於上一代價格直降 2 萬元，且限量 3,000 輛。