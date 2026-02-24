鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-24 12:20

美國最高法院上周五 (20 日) 裁定，《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)無權授權美國總統川普徵收大規模關稅，白宮隨後火速簽署行政令終止相關關稅措施，但這項法律勝利卻揭開更棘手的困局，超千家企業已發起訴訟，要求返還已繳納的巨額關稅。

FedEx等逾千家美企退款未明 川普又要徵國安關稅 企業主怒轟：朝令夕改 無所適從(圖:shutterstock)

法庭文件顯示，開市客、銳步、聯邦快遞等巨頭都已加入訴訟陣營。根據美國海關數據，截至去年 12 月已徵收關稅約 1340 億美元，但賓州大學的華頓模型推導認為，計入後續調整因素後潛在退款額可能突破 1750 億美元。

退款路徑面臨三重關卡。法律層面，案件已發回下級法院，但行政機構本可主動制定方案；實際操作層面，進口商需要在貨物清算後 180 天內提出申訴，企業正爭分奪秒鎖定退款資格；程序層面，國際貿易法院擬統一處理，避免司法系統癱瘓。

更令企業不安的是政策反覆。就在最高法院裁決後隔天，川普突然宣布對全球輸美商品加徵 15% 關稅，距離先前 10% 的稅率僅隔 24 小時，而美媒周一 (23 日) 最新報導更指出，川普正考慮對約六個行業加徵國安關稅，這些新關稅將獨立於近期宣佈的全球 15% 關稅措施單獨實施。

巧克力店主瓦格納的遭遇折射出普遍焦慮。他表示，原料 70% 依賴進口，關稅剛取消又加碼，這種顛簸讓人窒息。他原本打算下調產品價格，如今卻被迫維持原價觀望。

分析人士指出，白宮行政令僅終止 IEEPA 關稅，232、301 等條款下的關稅依然有效。

當法律判決撞上政治博弈，千億退稅已成燙手山芋，既要安撫企業訴求，又要維繫貿易強硬姿態。