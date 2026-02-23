美貿易代表：關稅敗訴不影響美中峰會及對中談判立場 不會推翻與貿易夥伴的協議

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-23 10:00

美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 周日 (22 日) 說，下月底登場的美中峰會將取得成功。儘管美國最高法院裁定總統川普的對等關稅政策違法，但美國談判立場並未因此削弱，且不會推翻美國與貿易夥伴達成的協議。

美貿易代表：關稅敗訴不會影響美中峰會及川普對中談判立場 不會推翻與貿易夥伴的協議(圖:shutterstock)

格里爾告訴《福斯新聞》說，「美中會談將如期進行，並將非常成功」，並駁斥關於在對等關稅遭裁定違法後，美國對中國的談判立場已被削弱的擔憂。

‌



格里爾說：「自 2018 年以來，我們對中國加徵關稅，目前對中平均關稅稅率約為 40%。如果需要，我們還有其他工具可以使用。」

他還說：「重點不是試圖與中國對抗，而是要為美國的豆農、向中國市場銷售飛機和醫療設備的人，以及那些尋求從中國市場的人。」

關於美中峰會目標，格里爾指出，首先希望確認中國正繼續履行其承諾的採購，並遵守協議下的義務，例如繼續供應美國稀土，且此次會議將致力於維護穩定、監督協議執行以及為未來建立關係。

在接受《美國廣播公司》(ABC) 採訪時，格里爾再次強調，美國總統川普依據《貿易法》122 條款最新提出的「15% 全球關稅」措施，以及對等關稅違法後根據 301 條款啟動調查等措施，對於即將舉行的美中峰會「不會產生實質影響」。

關於 301 調查，格里爾亦稱已經對巴西和中國啟動調查，並打算就產能過剩問題展開調查。「一些存在產能過剩問題的亞洲國家並未遵循基本的經濟原則，這壓低了全球價格。我們正調查那些通過不公平貿易行為和巨額補貼，正在扼殺美國稻農的海外稻米市場的舉措。」

格里爾還說，雖然徵收關稅的新工具不如對等關稅靈活，但「川普總統給了我們非常堅實的工具，並為美國產業提供了保護」。

他指出，透過《貿易法》的 301 條款和《貿易擴張法》的 232 條款說的關稅授權，「可重建美國在協議中的份額」。

格里爾同日在接受《哥倫比亞廣播公司》(CBS) 訪問時也說，美國會遵守協議，也期望夥伴同樣遵守。目前還沒有任何協議被違反。「我們希望他們理解，這些協議會是好協議，我們會遵守協議，並希望夥伴們也遵守協議。」

美國最高法院上周五 (20 日) 推翻川普去年援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施的對等關稅以及芬太尼相關關稅。