AI應用引爆中國金融圈！2025年多家陸銀提AI戰略 搶佔金融科技高地

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-16 12:00

中國銀行業在 AI 上的佈局及應用明顯加速，根據騰訊與畢馬威 (KPMG) 聯合發布的《2025 金融業大模型應用報告》，2025 年成為金融業深度整合 AI、借助大模型進行創新的關鍵拐點。中國金融業的大模型建設呈現出頂層設計、梯次推進的清晰格局，其中銀行業是大模型落地應用最廣泛的領域。

AI應用引爆金融圈！2025年多家陸銀提AI戰略 成立相關組織(圖:shutterstock)

綜合來看，2025 可能稱得上是中國銀行業的「AI 元年」。值得一提的是，恆豐銀行就明確表示 2025 是該銀行的「AI 元年」。

‌



在 AI 策略制定方面，中國銀行業根據自身特質提出了差異化的發展方向。

國營銀行方面，郵儲銀行率先發布 「AI2ALL」 數位生態戰略，旨在將 AI 能力全面融入銀行經營管理與客戶服務，規劃近 260 項 AI 應用場景。

招商銀行提出「AI First」策略，將 AI 置於優先發展的核心地位，致力於打造全球領先的智慧銀行。

民生銀行則將 AI 視為銀行經營變革的策略性舉措，由高層直接推動 AI 在管理決策、風險控制等領域的深度應用。

在股份制商業銀行中，北京銀行宣布啟動 「All in AI」策略，將 AI 作為換道超車的關鍵行動。

上海銀行推出業內首個 AI 原生手機銀行後，進一步將 AI 技術滲透至風險管理、合規管理等核心業務環節。

值得關注的是，微眾銀行和恆豐銀行明確提出建置 「AI 原生銀行」的策略目標。微眾銀行早在 2025 年 1 月就推出金融業首款 AI 智算交換機，為其 AI 原生轉型奠定技術基礎；恆豐銀行則在年底系統性推進組織、應用、知識、模型、算力五大系統工程。

在組織機構建立層面，多家銀行透過設立專門部門或跨部門協作團隊推動 AI 落地。

寧波銀行在 2025 年半年報中揭露新成立總行大模型專案部，專注於 AI 科技在銀行業務場景的研究與應用。

浦發銀行組成 AI 中心，依托「AI+KI」(人工智慧 + 知識智慧) 能力體系，統籌推進大模型技術研發與業務場景融合。

中信銀行建立全行級大模型合署辦公室團隊，重點探討 AI 在客戶行銷、營運管理、風險控制等場景的應用。

華夏銀行創新建構總行科技條線與旗下金融科技公司的一體化融合團隊，打破傳統組織壁壘，實現 AI 技術從研發到應用的全流程貫通。

興業銀行成立「AI+」行動領導小組與工作小組，建構涵蓋技術研發、場景應用、安全管理的全方位 AI 能力體系。

浙商銀行採取「1+N"」組織模式，由一個模型團隊協同多個業務研發部門推進 AI 應用。此前，阿里巴巴創辦人馬雲曾公開表示，希望浙商銀行成為「AI + 時代」中國首家真正的 AI 銀行。

在具體實施路徑上，各家銀行結合自身優勢選擇突破口。平安銀行依托集團「AI in All」策略，聚焦智慧化行銷、服務、營運、管理與經營五大領域。

上海農商銀行成立 AI 研究工作小組，系統整理大模型技術研究架構。南京銀行透過「AI + 場景」模式，在智能投顧、智能客服等領域取得階段性成果。

渤海銀行則將 AI 技術深度應用於反詐騙系統，顯著提升風險辨識準確率。

中國銀行業加速 AI 佈局的背後，是多重因素的共同推動。技術層面，DeepSeek 等開源大模型的爆炸性發展，大幅降低中小型銀行的技術進入門檻；市場層面，降本增效的迫切需求促使銀行尋求透過 AI 優化業務流程，提升服務效率。

值得注意的是，儘管 AI 應用前景廣闊，但實際落地仍面臨許多挑戰。某國有大行科技部門負責人坦言，當前 AI 模型在複雜業務場景中的穩定性仍有待提升，特別是在風險控制和合規管理領域，如何平衡效率與準確性仍是亟待解決的問題。

此外，資料隱私保護、模型可解釋性等技術難題，也對 AI 的規模化應用構成限制。