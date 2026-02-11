鉅亨網新聞中心 2026-02-11 13:52

根據智庫最新研究顯示，在全球關鍵技術領域中，中國展現了驚人的跨越式成長，不僅在多項技術指標上領先國際，更透過獨特的「電力技術堆疊」架構，掌握了現代化設備的核心製造能力，從鋰電池到功率電子元件，構建起一套難以撼動的工業體系。

從山寨到超車！中國稱霸66項關鍵技術 「電力技術棧」成抗西方堅實底氣。(圖:shutterstock)

澳洲戰略政策研究所（ASPI）的研究報告指出，在 74 項全球關鍵技術中，中國已在 66 項領域處於領先地位，而美國僅在 8 項中保持領先。這種實力的易位，正讓過去被視為廉價山寨貨集散地的深圳華強北，蛻變為引領未來的科技前端。

中國超車的關鍵，藏在獨特的「電力技術堆疊」架構中。透過掌握鋰電池、永磁電動馬達、功率電子元件及基礎晶片等核心架構，中國掌握了現代化設備的核心製造能力，構建起一套從智慧型手機、電動車到軍事無人機皆能通用的硬核工業體系。

這種競爭優勢的核心，在於深度的垂直整合與「實體產品軟體化」的策略。以龍頭企業為代表，中國廠商實現了從半導體到終端產品的全鏈條內部製造，這讓企業能將深厚的製造能力快速遷移至新興領域，無論是高端智能電動車還是精密人形機器人，皆展現出極強的市場爆發力。

此外，中國獨特的研發模式將實驗室與生產車間緊密結合，研發人員與第一線組裝過程僅幾步之遙，這種「在解決日常生產問題中創新」的工業飛輪效應，讓產品改良與疊代的速度遠超去工業化的西方國家。

在人工智慧領域，中國同樣展現了令人震撼的突破能力。以 DeepSeek 等公司為代表，證明了即便不完全依賴頂尖晶片，也能透過算法優化實現極高的算力效率。這與深厚的人才儲備共同支撐起中國在 AI 時代的競爭力。