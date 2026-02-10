鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-10 14:16

第一銀行積極布局高齡化社會商機，截至 2025 年底，安養信託累積受益人數已正式突破 1 萬人，管理信託財產金額達 419.55 億元，成效位居同業領先地位。第一銀行透過整合安養給付、投資理財與資產保全等多功能服務，並推出珍愛傳承系列商品，協助客戶在進行資產跨代移轉的同時，確保長者自身的長期照護品質。憑藉深耕高齡金融的創新表現，第一銀行不僅連續 4 年入選信託評鑑績優銀行，更於 2025 年多元信託創新獎中橫掃 7 項大獎，展現數位與永續金融的實力。

隨著台灣進入高齡化社會，大眾對於自我安養照護與資產傳承的關注度顯著提升。在世代交替加速與資產結構多樣化的趨勢下，傳統財富移轉往往偏重於資產重分配，卻容易忽略對長者及其家人長期的實質照顧。第一銀行站在客戶需求角度，透過整合產品、服務與科技系統，建構完善的金融服務網，其安養信託業務規模持續擴大，截至 2025 年底已成功吸引逾萬名受益人，管理資產規模高達 419.55 億元，穩坐市場領先群。

第一銀行積極響應政府信託業務發展策略藍圖，致力於打造全方位的信託平台。其推出的整合型安養信託服務，除了提供基本的安養給付外，更涵蓋保險金管理與財產傳承等多重功能，達成全方位的財產管理目標。為因應高齡者對於傳承的急迫需求，第一銀行進一步推出珍愛傳承系列商品，利用自益與他益等多樣化架構，由專業團隊協助客戶同步完成理財、傳承及照護等三大核心規劃，並藉此優異表現連續 4 年獲得績優銀行評鑑肯定。

在金融商品創新方面，第一銀行持續領先公股同業，率先提供可攜式退休信託帳戶，並成為首家開辦台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）的銀行。為了提升信託財產運用的便利性與安全性，第一銀行更與信託公會及聯卡中心合作創建信託資訊交換平台，確保信託資金能專款專用於客戶的醫療、生活及照護支出。