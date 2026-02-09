鉅亨網記者陳于晴 台北
中國信託銀行積極協助企業充實營運資金，今 (9) 日宣布最長 3 年期、等值 17.65 億美元美超微電腦聯貸案完成籌組，由中信銀擔任統籌主辦暨管理銀行，攜手東方匯理銀行台北分行共同主辦，共獲 21 家國內外銀行共襄盛舉，超額認購近 1.8 倍，顯示金融機構對美超微營運表現、獲利能力及未來發展前景給予高度肯定。
本聯合授信案為 SMCI 集團首度在臺籌組聯合授信案，具指標性意義，SMCI 為全球高效能運算 (HPC)、人工智慧、雲端及邊緣運算伺服器解決方案的重要領導廠商，深耕綠色運算與高效能節能設計，產品廣泛應用於資料中心、AI 訓練與推論等關鍵領域。SMCI 董事長梁見後於嘉義出生，深耕全球科技產業，成功帶領 SMCI 成為國際級科技大廠，堪稱「台灣之光」。
隨著全球 AI 與資料中心需求持續成長，SMCI 憑藉高度模組化與快速客製化的技術優勢，鞏固其市場競爭地位，此次選擇台灣作為籌資據點，不僅展現 SMCI 對臺灣金融市場的高度信任，也象徵其與台灣產業及金融體系深化合作的重要里程碑。
本聯合授信案銀行團包含中國信託銀行、東方匯理銀行台北分行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、西班牙對外銀行台北分行、永豐商業銀行、臺灣中小企業銀行、三菱日聯銀行台北分行、法國巴黎銀行台北分行、滙豐 (台灣) 商業銀行、兆豐國際商業銀行、安泰商業銀行、凱基商業銀行、板信商業銀行、台中商業銀行、東亞銀行台北分行，總計 21 家金融業者共同參與，超額認購近 1.8 倍，最終以等值 17.65 億美元完成簽約，本聯合授信案亦支持 SMCI 在 AI 營運發展領域奠定穩健而靈活的資金基礎。
