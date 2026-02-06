鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-06 17:10

電影「大賣空」本尊、因放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 週四 (5 日) 在社群平台 X 分享一張比特幣走勢對照圖，將本輪回檔與 2021 至 2022 年熊市崩跌路徑疊加比較，暗示比特幣可能進一步下探至 5 萬美元左右，才有機會築底。

貝瑞在貼文中指出，比特幣自 2025 年 10 月創下約 126,000 美元歷史新高後一路回落，近期一度跌至 7 萬美元附近，其跌勢節奏與 2021 年底至 2022 年中那波下跌出現相似輪廓。

(圖片：貝瑞 X)

當年比特幣曾從約 35,000 美元跌破 20,000 美元。若以相同跌幅路徑映射至目前價位區間，意味市場仍存在下探低 5 萬美元的風險。

不過，市場並非一致認同。交易公司 GSR 便質疑，單憑一次歷史案例，恐難以構成可參考的模式。部分分析人士也指出，2021 至 2022 年的下跌背景包含聯準會 (Fed) 激進升息、Terra 與 FTX 等加密機構爆雷，以及散戶槓桿主導的市場結構，與當前情境已有明顯差異。

目前市場環境更受到比特幣現貨 ETF 資金流向、機構投資人占比提升，以及全球股市、商品與 AI 投資循環波動等因素影響，主導風險來源已從升息壓力轉向更廣泛的資產波動。

貝瑞的最新貼文，也延續他本週稍早在 Substack 發表的看空論述。貝瑞在文章中警告，比特幣下跌可能引發企業持幣者與挖礦產業的「死亡螺旋」，並指出比特幣缺乏足以支撐價格止跌的有機使用需求。

數據方面，報導指出，比特幣現貨 ETF 資產規模已跌破 1,000 億美元，為 2025 年 4 月以來首見，且平均 ETF 投資人目前處於虧損狀態，平均成本約落在每枚 87,830 美元。

儘管市場情緒偏向保守，仍有部分機構認為底部可能正在形成。

Bitwise 投資長 Matt Hougan 表示，當前市場更像是熊市「冬末」的典型行為，往往在極度疲憊與缺乏利多的狀態下結束跌勢。

Strategy 共同創辦人 Michael Saylor 也強調，公司不存在追加保證金風險，並不預期會被迫賣出比特幣。