近日，中國工信部發布強制性國家標準《輕型汽車自動緊急煞車系統技術要求及試驗方法》，該標準將於 2028 年 1 月 1 日起正式實施，標誌著中國汽車主動安全技術邁入新階段。

2028年起AEB成標配！中國發布首個汽車自動緊急煞車系統強制性國家標準

作為中國國內駕駛輔助領域首個強制國家標準 (下稱《標準》)，新規將自動緊急煞車系統(AEB) 從「選配」升級為「標配」，並設立統一安全基準。該系統透過即時監控路況，在碰撞風險發生時自動煞車減速，可有效應對前車急煞車、行人及非機動車橫越等突發狀況。

數據顯示，2025 年中國新車 AEB 搭載率已超過 60%，實際事故中展現顯著防護價值。

《標準》的核心突破在於全面升級測試體系。針對複雜路況，驗證場景從原有 3 類擴增至 6 類，涵蓋更多高風險情境，同時新增 5 種誤響應測試場景，重點解決因感測器局限或環境干擾導致的非必要煞車問題，防止系統「過度敏感」引發次生風險。

業內專家指出，此次強制推行將加速技術迭代與規模化應用。透過統一效能門檻和測試方法，既能淘汰劣質產品，又能引導企業優化演算法可靠性。

隨著《標準》落地，交通事故傷亡率有望能進一步下降，為中國道路交通安全構築智慧化防線。