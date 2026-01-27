鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-27 20:08

為鎖定高端旅遊商機，寰宇精品河輪公司今 (27) 日宣布與國內鳳凰 (5706-TW)、晴天、東南等國內三大旅行業者配合航空公司，採用聯合包船包下寰宇精品河輪旗下河輪，於今 (2026) 年 4、7、10 月推出一次推出萊茵河、隆河及多瑙河三條歐洲主要河流航程，行程搭家往返約 12 日左右，希望提供台灣旅客有更多樣化的旅遊商品。

鳳凰旅遊策略長邵鼎清表示，台灣河輪市場自從寰宇河輪於疫情後，持續大力推廣至今，到了今 (2026) 年已展現蓬勃成長與市場多元化發展的態勢，河輪旅遊逐漸成為市場主流，不管是散客或包船均有長足的進步

今年成立滿 50 周年的寰宇河輪亞洲區總經理俞翰傑表示，全球河輪產業自 2023 年起營運開始復甦，最主要原因是台灣旅客持續增加，公司也開始發展主題旅遊路線，除了原有 18 艘河輪。今年度新船「艾蜜莉號」也將於 3 月下水，此次與台灣 3 大旅行社合作，到了 2027 年更預計有四艘新船「 S.S. Marlene」 、「S.S. Audrey」、「S.S. Sao Rafael」與「Aqua Blu 」下水服務旅客。

邵鼎清表示，寰宇本身的河輪旅遊利基點是每一船皆有不同的設計與呈現樣貌，包括船內的餐廳、酒吧及船艙房間風景，配合歐洲美麗的河景，過去吸引不少中、高價位的旅客參與，適合 10 日遊歐的漫遊旅行。

俞翰傑也表示，寰宇河輪在台灣去 (2025) 年營收將較 2024 成 20% 以上，旅遊人數成長也超過 15%，加上河輪載客量不大 (約 120 位)，很適合企業包船，在今年的包船數量更超過 35%。

據河輪業者表示，疫情前亞洲最大的河輪旅遊市場為馬來西亞，但在疫後的 2023-2026 為止，絕大部分都以台灣人為多數。

俞翰傑分享，在疫情前大家旅遊受影響，多以追求高 CP 值為主，但疫情過後形成商品轉變為追求高品質的路線，尤其是這幾年來，台灣仰賴股市、房價的資產持續上揚，旅遊已和過去不同，更多數喜歡尋找這樣的客製化、較無壓力的高檔服務規劃。

東南旅遊主管也透露，此次規劃的歐洲河輪商品主要針對國內高端客戶設計的商品，一人團費最低為台幣 30 萬元，也鎖定高端旅遊客戶，但因多數客戶都選擇住在環境較佳、窗景優美的商務艙房間，一人平均團費約為 40-50 萬元台幣。