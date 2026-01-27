鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-27 13:36

台灣 LG 電子今 (27) 日宣布，根據 GFK 調查數據顯示，LG 在 2025 年台灣家電市場表現亮眼，旗下洗衣機、乾衣機、對開冰箱、空氣清淨機及變頻除濕機等多項品類，皆奪下全台銷售第一的佳績 ，而 LG OLED 電視不僅連續 13 年蟬聯全球銷售冠軍，更在 2025 年榮登台灣整體智慧顯示器銷售第一品牌，展現其在顯示科技與智慧家電領域的領先地位 。

台灣 LG 電子董事長金建一指出，銷售第一是持續精進的起點，未來將深化「AI 情感智慧」策略布局，透過差異化的智慧解決方案拓展 LG 在智慧生活生態系中的發展深度與廣度 。這項策略也反映在甫落幕的 2026 CES 大展上，LG 展示了結合科技創新與生活美學的解決方案，持續鞏固其在全球消費性電子市場的影響力 。

在衣物護理市場方面，LG 洗衣機搭載 AI DD 直驅變頻馬達，能智慧感測衣物特性調整洗滌動作，已連續 19 年稱霸台灣市場 。搭配採用 HeatPump 除濕式乾衣技術的免曬衣乾衣機，LG 洗衣機與乾衣機已連續 3 年維持銷售第一表現，顯示消費者對於智慧衣物護理的高度信賴 。

食材保存設備同樣表現不俗，LG 對開冰箱憑藉獨家冷流技術與創新的 InstaView 敲敲看門中門設計，連續 15 年穩居全台銷售冠軍 。針對台灣潮濕氣候推出的 PuriCare 系列空氣清淨機與雙變頻除濕機，也因貼近寵物家庭需求及高效除濕性能，雙雙拿下 2025 年全台銷售第一 。