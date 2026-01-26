全港非本地生衝破8萬人！港大申請爆量錄取率只剩4% 直追牛劍常春藤

鉅亨網新聞中心 2026-01-26 11:36

隨著香港高等教育吸引力持續增強，預計本學年在港就讀的非本地生總數將正式跨越 8 萬人大關。兩年間超過 40% 的增幅，不僅刷新了香港大專院校的收生紀錄，也帶動了以香港大學為首的申請熱潮。

非本地生衝破8萬大關！港大申請比拚牛劍常春藤 錄取率僅4%。(圖:shutterstock)

這股強勁的增長趨勢從各校的最新申請數據中可見一斑。根據校方透露，香港大學 2025-26 學年的非本地生申請人數已突破 2.5 萬人次，按年增長達 25%。由於錄取名額並未與申請人數同比例擴張，預估最終錄取率僅約 4%，競爭激烈程度已直追英國牛津、劍橋大學及美國常春藤盟校等世界頂尖學府。

去年申請季高峰期間，由於瞬間湧入的訪問量遠超伺服器負荷，甚至一度導致港大申請系統癱瘓，校方被迫緊急發布公告並延長截止日期兩天。這一「擠爆系統」的罕見現象，預示了今年「非普通放榜季」的到來。

除了港大外，香港理工大學的非本地生申請量亦突破 2.1 萬份，創下校史新高；香港科技大學則收到近 2 萬份申請，預計非本地新生佔比將達到 40%。

學生激增的背後，主要受惠於政策紅利與就業優勢的「雙向奔赴」。根據香港《2025 年施政報告》，港府正式宣布從 2026/27 學年起，將港八大等資助院校的非本地生學額上限從原本的 40% 提升至 50%。

這一政策導向明確釋放出「搶人才」的信號，許多大學也隨之啟動校園擴建計畫與專業課程更新，以容納更多來自全球的精英學子。

與此同時，全球留學版圖的重心轉移亦是關鍵。受英美兩國逐年攀升的學費以及日益不穩定的簽證政策影響，越來越多的學生將目光轉向地理位置鄰近、文化適應難度較低且學術地位領先的香港。香港院校展現出的強大穩定性，成為吸引人才長期駐留的重要籌碼。

在職涯規劃方面，香港作為世界金融中心的地位依然穩固，為畢業生提供了極具競爭力的起點。

根據最新調查，港大畢業生的充分就業率高達 98.7%。隨著香港金融市場自 2025 年起重回全球 IPO 募資首位，117 家企業在港上市募資逾 2800 億港元，帶動了證券、投行及專業諮詢服務的旺盛人力需求。

高盛亞洲相關負責人更樂觀預計，2026 年的港股市場將延續「風生水起」的態勢。