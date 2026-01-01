鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-23 04:30

北京穿越者載人航天科技公司周四（22 日）向外界展示「太空旅遊」試驗艙，這是中國首艘商業載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」全尺寸試驗艙首次公開，也是中國首個可重複使用的商業載人飛船。

據《界面新聞》報導，「穿越者壹號（CYZ1）」技術團隊表示，目前已預訂三艘船以上，合計 20 餘位太空遊客，預計 2028 年前後實現亞軌道載人首飛。

首批商業航天太空遊客中，包括智元機器人 CMO 邱恆、青年演員黃景瑜、眾擎機器人 PM01 小擎、探路者品牌創始人王靜。

1 月 18 日晚間，公司官微消息下是，穿越者自主研製的「穿越者壹號（CYZ1）」載人飛船試驗艙，完成著陸緩沖系統的綜合驗證試驗。約 5 噸重的試驗艙吊高至距離地面 3 公尺多的高度，隨著釋放指令下達，即刻解鎖，艙體進入自由落體狀態，以此模擬返回艙在開傘後的穩降速度。

據公司官微表述，這次試驗各項指標均達到預期目標，其中關鍵指標超出預期。試驗後檢查確認，緩沖過程平穩，艙體結構完好，船載設備正常，證明了由穿越者創新提出的「雲感著陸」系統方案的高可行性與可靠性。

這是中國商業航天領域首個載人飛船全尺寸試驗艙著陸緩沖關鍵技術驗證項目。