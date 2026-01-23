鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-23 07:50

近日，中國國家網信辦發佈《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，為 AI 在電商領域的應用劃定基本規範。該辦法鼓勵擬人化互動服務創新發展，同時實行分類分級監管，防止技術濫用。在此背景下，AI 如何真正賦能電商，從「叫好」走向「叫座」，成為行業關注焦點。

《新華社》報導，目前 AI 在電商領域的應用已初見成效。抖音電商相關負責人鄒女士介紹，平台 AI 生成的直播引流影片素材供給量，已經超過商家人工上傳數量，大幅降低營運成本。以單日人工製作一條影片成本 100 元 (人民幣，下同) 計算，AI 單日生成百條素材可節省萬元開支，使缺乏行銷資源的中小商家也能享受技術紅利。

當前電商 AI 工具主要聚焦內容創作與智能行銷兩大領域。商家可透過「數位人」開展低成本直播、智能客服全天候應答、AI 生成商品介紹與行銷話術等方式提升營運效率。

在本地生活服務領域，美團升級了餐飲門店 AI 電話接待能力，透過語意識別與對話分析模型，幫助門店精準理解顧客需求。

然而，「AI + 電商」的繁榮背後仍存隱憂。供需錯配、數據困境與價值失衡等問題，限制著技術對實體經濟的賦能效果。

非遺竹編從業者李女士坦言，AI 生成的非遺產品圖常出現失真問題，但調整參數門檻高，相關培訓課程收費高或耗時長，對中小商家不友善。

此外，AI 創作易陷入熱門關鍵詞堆砌，對於追求差異化供給的商家幫助有限。杭州一位服飾商家指出，AI 會逐漸拉平各品牌內容水平，使單條爆款價值降低。

數據顯示，1688 平台排名前 1 萬商家的 AI 全託管授權率達 40%，而中小商户滲透率僅 15%，呈現「認知熱、應用冷」的現象。

數據品質也成為限制 AI 效能的關鍵因素。廣東中山商家林先生表示，由於銷售數據有限，AI 選品功能難以精準捕捉市場需求，導致推薦新品與目標客群脫節。

此外，AI 工具的效益多體現在內容批量生產與觸達效率提升，短期內難以轉化為確定性收益，使得中小商家更傾向選擇「即插即用」類產品。

為破解「叫好不叫座」的難題，業界正從多方面發力。1688 商家智能負責人表示，平台需深入一線調研，圍繞真實業務場景量身定制 AI 解決方案。中國電子商務協會副秘書長林智勇建議，商家應理性看待 AI 工具價值，避免盲目跟風，聚焦核心環節效率提升，並注重人機協同。

多數受訪商家仍肯定 AI 在生產端的價值。一位女裝品牌經理表示，AI 讓商家能將精力聚焦於選款和服務，是重要助力。