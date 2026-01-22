鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-22 19:45

數位支付公司 Visa 今 (22) 日發布 2026 年支付趨勢報告，預告隨著 AI 與 Web 3 新興技術加速成長，全球金流將迎來「根本性重塑」。台灣 Visa 總經理黃慧琴指出，2025 年支付產業經歷了有史以來最具動能的一年，未來將聚焦 AI 代理購物、法幣與加密資產互通及身分安全驗證等五大關鍵發展，以掌握支付創新脈動，加速布局下一階段的數位商務市場。

黃慧琴表示，我們正見證多項科技趨勢的強大匯聚，AI 驅動商務的崛起、穩定幣角色的日益重要，以及身分的數位化，整體來說，這不僅是既有支付模式的優化，更是對全球資金流動方式的一次根本性重塑。而 Visa 正持續讓這些支付創新普及化與規模化，透過自身全面的支付能力：詐欺管理、資安防護、代碼化技術、爭議處理、退款保護、識別功能、乃至消費者對品牌的信任，為全球數十億買家與賣家提供無縫、安全的數位支付體驗。

趨勢一、 「代理式商務」崛起：AI 幫你下單買單

AI 技術從輔助轉向決策，2026 年「代理式商務 (Agentic Commerce)」將邁向主流，2025 年 7 月生成式 AI 帶動的線上零售流量年增率高達 4,700%，亞太區 2 億家企業也正推動商務支付「消費化」，利用 AI 縮短支付流程。Visa 推出 Trusted Agent Protocol 安全協議，協助商家辨識 AI 代理，並預計於 2026 年初啟動多項試點計畫。

趨勢二、 穩定幣規模化：法幣與加密資產無縫互通

支付不再是二選一，而是強調互通性，穩定幣正加速融入全球金融體系，整體市場規模已突破 2500 億美元，Visa 穩定幣年度清算金額達 35 億美元。Visa 支援超過 130 個穩定幣連結卡片方案，並成立「全球穩定幣顧問業務」，鎖定監管趨勢明朗的港、日、星市場。

趨勢三、 防詐升級：身分驗證成為 AI 時代戰場

隨著 AI 詐騙轉向「身分冒用」，身分安全將成為產業差異化的核心。相關研究指出，全球網路犯罪所造成的經濟損失，預估將於 2029 年達 15.6 兆美元 ，且目前惡意機器人流量已占整體網路流量的 37%，亞洲亦為全球詐騙損失較高的地區之一。Visa 將加速代碼化技術 (Tokenization) 應用，可望讓詐騙率降低 34%，過去五年以來已投入逾 120 億美元強化基礎建設與防詐技術。

趨勢四、 告別手動輸入：Click to Pay 打造無感結帳

隨著數位支付體驗持續優化，繁複的手動輸入結帳流程正逐步走入歷史，消費者期待結帳體驗能更快速、順暢且穩定。調查顯示亞太區 6 成受訪者曾遇刷卡不順，導致交易流失。Visa 擴大推動 Click to Pay 結合 Visa Payment Passkey，透過生物辨識達成快速且安全的結帳標準。

趨勢五、 互通性為王：跨平台與跨境資金整合