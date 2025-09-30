search icon



Visa任命張文翊出任大中華區總裁 曾任職亞馬遜、英特爾

鉅亨網記者陳于晴 台北


全球數位支付領導企業 Visa 宣布任命張文翊出任 Visa 大中華區總裁，張文翊將接替於今年年底退休的于雪莉。張文翊擁有超過 30 年產業經驗，曾於亞馬遜（Amazon）、Amazon Web Services （AWS）及英特爾（Intel）擔任多項領導決策職務。

Visa任命張文翊出任大中華區總裁 曾任職亞馬遜、英特爾。(圖/Visa提供)

張文翊在英特爾任職 20 年，歷練多個高階管理職位，並在此之前於 2013 年加入亞馬遜，擔任 AWS 全球副總裁兼 Kindle 中國業務總經理，她在 2016 年升任亞馬遜中國總裁，並於 2019 年至 2023 年擔任 AWS 大中華區執行董事。


2024 年起，張文翊被任命為 AWS 全球市場拓展（Global Go-to-Market），負責生成式人工智慧與機器學習業務，主導多項上市策略專案，協助客戶開發人工智慧和機器學習（AI/ML）的轉型潛力。

Visa 亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示，憑藉張文翊女士深厚的專業知識與見解，將加速實現 Visa 的願景—成為最佳支付及收款的方式。而 Visa 持續在支付生態系統推動創新，「我們將一如既往以最新科技與安全的解決方案推動支付行業發展，在此同時感謝于雪莉女士過去十年出色的領導，並於今年年底前協助業務順利交接。」

張文翊表示，「Visa 是一家卓越的企業。我感到十分榮幸能擔任 Visa 大中華區總裁一職，將在 Visa 大中華區的堅實基礎上，帶領這家結合全球金融及本地創新的企業前進。透過與政府及業界夥伴的合作，充分發揮 Visa 的全球科技領導地位，從保障數位身份、引領『感應支付』創新，到推動智慧商務的未來發展。我們將攜手打造流暢且安全的支付體驗，協助客戶開拓新收入來源，並推動整個地區的業務永續成長。」

VISA大中華區總裁

