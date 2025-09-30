Visa任命張文翊出任大中華區總裁 曾任職亞馬遜、英特爾
鉅亨網記者陳于晴 台北
全球數位支付領導企業 Visa 宣布任命張文翊出任 Visa 大中華區總裁，張文翊將接替於今年年底退休的于雪莉。張文翊擁有超過 30 年產業經驗，曾於亞馬遜（Amazon）、Amazon Web Services （AWS）及英特爾（Intel）擔任多項領導決策職務。
張文翊在英特爾任職 20 年，歷練多個高階管理職位，並在此之前於 2013 年加入亞馬遜，擔任 AWS 全球副總裁兼 Kindle 中國業務總經理，她在 2016 年升任亞馬遜中國總裁，並於 2019 年至 2023 年擔任 AWS 大中華區執行董事。
2024 年起，張文翊被任命為 AWS 全球市場拓展（Global Go-to-Market），負責生成式人工智慧與機器學習業務，主導多項上市策略專案，協助客戶開發人工智慧和機器學習（AI/ML）的轉型潛力。
Visa 亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示，憑藉張文翊女士深厚的專業知識與見解，將加速實現 Visa 的願景—成為最佳支付及收款的方式。而 Visa 持續在支付生態系統推動創新，「我們將一如既往以最新科技與安全的解決方案推動支付行業發展，在此同時感謝于雪莉女士過去十年出色的領導，並於今年年底前協助業務順利交接。」
張文翊表示，「Visa 是一家卓越的企業。我感到十分榮幸能擔任 Visa 大中華區總裁一職，將在 Visa 大中華區的堅實基礎上，帶領這家結合全球金融及本地創新的企業前進。透過與政府及業界夥伴的合作，充分發揮 Visa 的全球科技領導地位，從保障數位身份、引領『感應支付』創新，到推動智慧商務的未來發展。我們將攜手打造流暢且安全的支付體驗，協助客戶開拓新收入來源，並推動整個地區的業務永續成長。」
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告