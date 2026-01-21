〈台幣〉外資賣股提款 收貶2分至31.628元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-21 16:39

美元周二下跌，並創下一個多月來單日最大跌幅，顯示美國因格陵蘭對歐洲發出威脅，令投資人擔憂對美國資產曝險，不過，台北匯市今 (21) 日未見過度波動，新台幣持續偏弱整理，終場收在 31.628 元、貶值 2 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 14.24 億美元，反映外資從台股提款後匯出。

新台幣收貶2分至31.628元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.63 元、貶值 2.2 分開出後，曇花一現升值至 31.59 元，隨後全場轉貶，盤中最低來到 31.692 元，全日高低價差 1.02 角。

‌

