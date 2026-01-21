search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉外資賣股提款 收貶2分至31.628元

鉅亨網記者王莞甯 台北

美元周二下跌，並創下一個多月來單日最大跌幅，顯示美國因格陵蘭對歐洲發出威脅，令投資人擔憂對美國資產曝險，不過，台北匯市今 (21) 日未見過度波動，新台幣持續偏弱整理，終場收在 31.628 元、貶值 2 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 14.24 億美元，反映外資從台股提款後匯出。

cover image of news article
新台幣收貶2分至31.628元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.63 元、貶值 2.2 分開出後，曇花一現升值至 31.59 元，隨後全場轉貶，盤中最低來到 31.692 元，全日高低價差 1.02 角。


觀察主要亞幣，呈現升貶互見情形，以韓元強彈 0.8% 最強勁，其次為日元升值逾 0.2%，美元指數處平盤附近震盪，而新台幣收貶 0.06%，泰銖人民幣貶 0.1% 上下。

分析師認為，儘管美歐因格陵蘭的衝突升高、關稅戰恐再起，令美元面臨壓力，但應不至於造成對美國資產大規模撤離，近期美元指數變化尚有待觀察。


文章標籤

匯市台幣美元格陵蘭

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.630-0.01%
美元/台幣31.628+0.06%
韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0063+0.00%
泰銖/美元0.0321-0.31%
人民幣/美元0.1436-0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty