〈台幣〉外資賣股提款 收貶2分至31.628元
鉅亨網記者王莞甯 台北
美元周二下跌，並創下一個多月來單日最大跌幅，顯示美國因格陵蘭對歐洲發出威脅，令投資人擔憂對美國資產曝險，不過，台北匯市今 (21) 日未見過度波動，新台幣持續偏弱整理，終場收在 31.628 元、貶值 2 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 14.24 億美元，反映外資從台股提款後匯出。
新台幣今日以 31.63 元、貶值 2.2 分開出後，曇花一現升值至 31.59 元，隨後全場轉貶，盤中最低來到 31.692 元，全日高低價差 1.02 角。
觀察主要亞幣，呈現升貶互見情形，以韓元強彈 0.8% 最強勁，其次為日元升值逾 0.2%，美元指數處平盤附近震盪，而新台幣收貶 0.06%，泰銖和人民幣貶 0.1% 上下。
分析師認為，儘管美歐因格陵蘭的衝突升高、關稅戰恐再起，令美元面臨壓力，但應不至於造成對美國資產大規模撤離，近期美元指數變化尚有待觀察。
延伸閱讀
- 台股爆量下挫外資提款440億 三大法人聯手賣超774.11億元
- 格陵蘭風波引爆美元賣壓 巴克萊反指真正風險在歐洲與歐元
- 〈能源盤後〉哈薩克油田停產、全球經濟成長料加速 油價上漲
- 〈貴金屬盤後〉黃金登峰造極衝破4700美元 白銀觸新高後回軟
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告