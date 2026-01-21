鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-21 17:15

做空機構 Capitalwatch 近日連續出擊，將美國資本市場攪動得暗潮洶湧，先對 Applovin(APP-US) 發起做空，指控該公司核心股東 Hao Tang 與跨國犯罪組織頭目勾結，借助柬埔寨超級應用 WOWNOW 把非法資金偽裝成廣告費注入 AppLovin 洗錢，緊接著再爆猛料宣稱針對 AppLovin 的做空只是揭開一個龐大洗錢網路的冰山一角，真正的調查核心是追蹤來自中國 P2P 平台「團貸網」的非法資金流向。

Capitalwatch 在最新文章中細述做空背景稱最初目標並非 AppLovin，而是追蹤「團貸網」非法轉移出的數十億美元資金，發現這些非法資金先是透過中國地下錢莊轉移出境，接著被拆分成無數小額資金，最終注入包括 AppLovin 在內的十多家美國上市公司，代表 AppLovin 只是這個巨大洗錢網的一環，相關質疑也延燒十幾家公司。

Capitalwatch 團隊正夜以繼日地追查相關線索，暗示其做空行動可能只是一系列行動的開端，未來可能有更多美股公司面臨類似的合規質疑。

Capitalwatch 還說，已掌握關鍵且高度敏感的「核彈級」原始資料，出於法律審慎和保護線人安全的考慮，暫時未公開這些原始文件，但也明確表示這批資料已進入監管視野，已將整理、編目好的完整證據鏈正式遞交給美國監管機構，還貼出網站後台截圖顯示美國政府機構的 IP 地址訪問記錄，證實美國證交會 (SEC) 和美國外國投資委員會 (CFIUS) 已下載報告原文。

Capitalwatch 堅信，儘管監管流程較慢，但一旦監管介入，必將粉碎一切謊言。

至於 AppLovin 股價在做空報告發布後不跌反漲的現象，Capitalwatch 表現得頗為淡定，分析師認為這在預料之中，AppLovin 作為一家擁有演算法驅動和指數級增長的公司，具備強大護城河與資本反擊能力，巨頭面對指控時往往會動用一切資源護盤，股價的短期波動掩蓋不了證據的真實性。