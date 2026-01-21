鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 載板廠南電 (8046-TW) 昨日公布去年 12 月獲利，稅後純益高達 5.44 億元，年增 157.09%，每股稅後純益 0.84 元，外資指出，南電 12 月單月獲利達第四季獲利預估的 60%，顯見第四季表現有機會優於市場預估，且隨著昭和電工帶頭漲價，南電也可望調漲價格，挹注未來營運。
南電近期受惠 BT 載板價格上漲，以及 ABF 載板需求回升，去年 12 月營收達 39.24 億元，月增 11.02%，年增 46.57%，一舉創下 2 年 9 個月來新高，累計 2025 年全年營收 401.73 億元，年增 24.44%。
外資預估，南電去年第四季獲利將優於市場普遍預期，意味 ABF 載板需求和產品組合有所改善，且隨著記憶體需求持續成長，BT 載板的產能利用率也將提高，都將提升南電的獲利能力。
外資指出，南電過去一個月股價漲幅達 43%，已經反映部分利多，帶動其表現優於整體台灣加權指數的漲幅 15%。另外，近期昭和電工宣布自今年 3 月 1 日起將調漲銅箔基板等 PCB 材料售價，漲幅至少達 30%，外資預期，ABF 載板廠將在未來幾季向客戶調漲價格。
