鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-21 12:32

IC 載板廠南電 (8046-TW) 昨日公布去年 12 月獲利，稅後純益高達 5.44 億元，年增 157.09%，每股稅後純益 0.84 元，外資指出，南電 12 月單月獲利達第四季獲利預估的 60%，顯見第四季表現有機會優於市場預估，且隨著昭和電工帶頭漲價，南電也可望調漲價格，挹注未來營運。

南電近期受惠 BT 載板價格上漲，以及 ABF 載板需求回升，去年 12 月營收達 39.24 億元，月增 11.02%，年增 46.57%，一舉創下 2 年 9 個月來新高，累計 2025 年全年營收 401.73 億元，年增 24.44%。

‌



外資預估，南電去年第四季獲利將優於市場普遍預期，意味 ABF 載板需求和產品組合有所改善，且隨著記憶體需求持續成長，BT 載板的產能利用率也將提高，都將提升南電的獲利能力。