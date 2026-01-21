search icon



盤中速報 - 宏捷科(8086)急拉3.28%報125.5元，成交3,873張

鉅亨網新聞中心

宏捷科(8086-TW)近5分K漲速3.28%，21日09:08報125.5元，成交3,873張，今日漲幅為3.29％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲7.05% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 7.71%。櫃買市場加權指數 上漲 4.29%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,086 張
  • 外資買賣超：+1,792 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+295 張
  • 融資增減：+1,365 張
  • 融券增減：+55 張


文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
宏捷科121.5-3.19%
宏捷科121.5-3.19%

