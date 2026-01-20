search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)目標價調降至240元，幅度約3.61%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)提出目標價估值：中位數由249元下修至240元，調降幅度3.61%。其中最高估值504元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予矽力-KY(6415-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀3位。

矽力-KY(6415-TW)今(20日)收盤價為252元。近5日股價上漲10.53%，相關半導體業近5日上漲4.23%，集中市場加權指數上漲3.43%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



