富鼎搶AI伺服器商機 今年SPS需求大成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-19 17:09

隨著 AI 伺服器電力架構迎來革命，MOSFET 業者富鼎 (8261-TW) 長年深耕高壓功率元件，相關需求大增，進一步強化 AI 伺服器領域的布局，預期今年電源供應器 (SPS) 相關應用將是今年主要成長動能，法人估，富鼎今年營收將呈現雙位數成長。

富鼎先進。(鉅亨網資料照)

富鼎過去幾年 SPS 受客戶端庫存調整，業績成長有限，但隨著 AI 資料中心電力大改革，並逐步朝 400VDC、甚至 800VDC 邁進，相關電源供應器結構也迎來轉變，尤其對高壓 MOSFET 需求大增，富鼎過去長期與台系電源供應商合作，也順勢切入 AI 應用，預計今年就會發酵。

富鼎表示，目前客戶訂單穩健，預期今年 SPS 相關應用的成長性明顯優於平均水準，是今年主要成長引擎之一。

另外，隨著 AI 資料中心對散熱規格要求提升，富鼎今年散熱相關需求也樂觀，預計今年散熱風扇相關業績將較去年成長，主要客戶涵蓋台系散熱大廠、電源供應器大廠等，一舉搶攻 AI 伺服器對電源、散熱等規格升級的需求。