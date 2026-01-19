鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-19 10:37

祥翊 (6676-TW) 宣布，旗下用於治療維生素 K1 缺乏症 Phytonadione Injectable Emulsion USP(PTD-I, 1 mg) 已在 1 月 12 日公告，正式取得美國 FDA 核准，獲得藥證。另外，目前在美國等待獲批的還有 CIT-T、CLB-R 與 NTN-SC 等 3 項產品，預期今年可陸續取證。

祥翊持續拓展美國業務，在美國等待獲批的 3 項產品中，治療肺纖維化產品 NTN-SC，美國市場規模上看 27 億美元，具商業潛力。

董事長吳永連表示，公司推動「一藥多證」策略，將已取得美國 FDA 核准的藥品擴大至多國市場，並已逐步取得成果。目前審查的送件中，包含英國 2 項藥證、中東北非地區 1 項以及馬來西亞 1 項，也積極與歐盟、加拿大、澳洲及南美洲多國洽談合作。

祥益也與國內藥廠合作，吳永連指出，目前與 1 家國內合作夥伴共同開發申請台灣藥證的藥品有 2 項，包含治療重度痤瘡的 ITN-SC 及治療肺纖維化的 NTN-SC。其中，ITN-SC 的 2 款劑型已分別在 2025 年 10 月、11 月獲得藥證。而與另一國內合作夥伴共同開發治療威爾森氏症的產品，也已開啟美國與歐洲市場的申報工作。