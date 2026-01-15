談判進展、台積電擴大赴美？何晉滄：力爭「不疊加」及232稅率最優 神山會「根留台灣」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-15 17:18

經濟部次長何晉滄今（15）日於主持業務會報前受訪，針對各界關注的台美經貿談判進度表示，行政院台美經貿談判辦公室已由鄧振中政委領軍出發，並強調，台灣的目標非常明確，即是爭取對美國關稅的降低，並力求不疊加額外稅率，特別是針對 232 條款中的半導體及相關延伸產品，經濟部將全力爭取最優惠條件。他指出，稅率高低攸關傳產與科技業的競爭力，談判團隊會盡最大努力談出比競爭國更優、甚至更低的稅率。

談判進展、台積電擴大赴美？何晉滄：力爭「不疊加」232稅率最優、強調「根留台灣」(鉅亨網資料照)

面對關稅可能對傳統產業造成的衝擊，何晉滄透露，經濟部已編列韌性特別預算，總額 460 億元中已預留 200 億元，將視談判結果與產業受損情形隨時啟動應援。除了提供資源協助度過關稅挑戰，經濟部更鼓勵傳產轉型，跨足政府推動的「五大信賴產業」，如軍工、太空、低軌衛星等。他特別提到，目前已有許多工具機、機械設備甚至石化業者成功切入半導體供應鏈，甚至有業者接到波蘭的無人機訂單，「傳產的技術精湛，轉型提升附加價值是未來的輔導重點」。

針對台積電董事長魏哲家日前對台灣供電穩定性的擔憂，何晉滄明確表示，經濟部每年都會進行未來 10 年的電力供需調查。根據去年底的報告，到 2032 年以前，台灣的用電供給是沒有問題的。他強調，這份預測已將 AI 用電需求的激增以及先進製程產能擴充的需求全數納入考慮，「大家不用擔心，我們的電力絕對是充裕的」。