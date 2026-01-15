談判進展、台積電擴大赴美？何晉滄：力爭「不疊加」及232稅率最優 神山會「根留台灣」
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部次長何晉滄今（15）日於主持業務會報前受訪，針對各界關注的台美經貿談判進度表示，行政院台美經貿談判辦公室已由鄧振中政委領軍出發，並強調，台灣的目標非常明確，即是爭取對美國關稅的降低，並力求不疊加額外稅率，特別是針對 232 條款中的半導體及相關延伸產品，經濟部將全力爭取最優惠條件。他指出，稅率高低攸關傳產與科技業的競爭力，談判團隊會盡最大努力談出比競爭國更優、甚至更低的稅率。
針對媒體傳聞台積電 (2330-TW) (TSM-US) 可能擴大對美投資，甚至加碼設至六座廠，何晉滄回應，目前尚未接到台積電提出相關進一步規劃，一切應以公司對外說明為準。對於人才外流的隱憂，他派定心丸表示，台積電的研發總部絕對會留在台灣，擁有上萬人的研發團隊是台灣最重要的競爭力來源。何晉滄強調：「大家不用太擔憂，他們一定會根留台灣。」並強調最先進的技術、產能以及量產規劃，一定會優先在台灣落地後，才有機會向海外擴散。
面對關稅可能對傳統產業造成的衝擊，何晉滄透露，經濟部已編列韌性特別預算，總額 460 億元中已預留 200 億元，將視談判結果與產業受損情形隨時啟動應援。除了提供資源協助度過關稅挑戰，經濟部更鼓勵傳產轉型，跨足政府推動的「五大信賴產業」，如軍工、太空、低軌衛星等。他特別提到，目前已有許多工具機、機械設備甚至石化業者成功切入半導體供應鏈，甚至有業者接到波蘭的無人機訂單，「傳產的技術精湛，轉型提升附加價值是未來的輔導重點」。
針對台積電董事長魏哲家日前對台灣供電穩定性的擔憂，何晉滄明確表示，經濟部每年都會進行未來 10 年的電力供需調查。根據去年底的報告，到 2032 年以前，台灣的用電供給是沒有問題的。他強調，這份預測已將 AI 用電需求的激增以及先進製程產能擴充的需求全數納入考慮，「大家不用擔心，我們的電力絕對是充裕的」。
最後，關於中油三接工程預算報支疑似不實的調查進度，何晉滄表示，該案目前已進入司法調查階段，由北檢進行偵辦。經濟部將全力配合檢方需求，提供所有相關資料以釐清真相，目前不便對具體細節做進一步說明。
