盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報7668.82點
截至台北時間14日10:31，費城半導體下跌79.18點（或1.02%），暫報7668.82點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.27%
- 近 1 月：+10.16%
- 近 3 月：+15.24%
- 近 6 月：+37.21%
- 今年以來：+5.16%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌2.33%；科林研發(LRCX-US)下跌2.1%；超微半導體(AMD-US)下跌1.94%；博通(AVGO-US)下跌1.8%；輝達(NVDA-US)下跌1.47%。
部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲2.32%；連貫(COHR-US)上漲2%；格羅方德(GFS-US)上漲1.17%；安森美半導體(ON-US)上漲0.56%；科沃(QRVO-US)上漲0.37%。
