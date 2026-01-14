search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.87元，預估目標價為22.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.85元上修至0.87元，其中最高估值1.11元，最低估值0.72元，預估目標價為22.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.11(1.11)1.922.331.93
最低值0.72(0.72)0.461.170.94
平均值0.87(0.87)1.421.681.31
中位數0.87(0.85)1.531.611.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.93億40.83億42.80億28.32億
最低值20.23億25.74億25.15億21.22億
平均值20.58億30.15億33.35億24.77億
中位數20.57億27.01億32.10億24.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.28-0.300.15
營業收入8.32億7.61億8.10億10.71億

詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


