鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.87元，預估目標價為22.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.85元上修至0.87元，其中最高估值1.11元，最低估值0.72元，預估目標價為22.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.92
|2.33
|1.93
|最低值
|0.72(0.72)
|0.46
|1.17
|0.94
|平均值
|0.87(0.87)
|1.42
|1.68
|1.31
|中位數
|0.87(0.85)
|1.53
|1.61
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.93億
|40.83億
|42.80億
|28.32億
|最低值
|20.23億
|25.74億
|25.15億
|21.22億
|平均值
|20.58億
|30.15億
|33.35億
|24.77億
|中位數
|20.57億
|27.01億
|32.10億
|24.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|營業收入
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
