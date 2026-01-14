101週年正式啟動「黑松元年」 董事長張斌堂揭三大布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-14 13:00

依經濟部統計處調查，2025 年 1、10 月，台灣飲料市場年減 0.03%，品類只有茶類飲料及咖啡成長，全年整體仍處於持平狀態。面對消費趨於保守、競爭加劇的市場環境，黑松 (1234-TW) 董事長張斌堂今 (14) 日指出，黑松除了聚焦主力飲品發展，會將研發中高齡適飲與無糖飲料、跨足酒類實體通路以及投資綠色生產為三大發展目標。

黑松董事長張斌堂。(鉅亨網記者張欽發攝)

因應國人健康意識提升及超高齡社會現況，黑松表示，將與財團法人食品工業發展研究所合作，透過「智慧化食品創新平台」導入數位化感官品評技術，以數據分析驅動產品研發。從原本的經驗判斷，進一步建立可量化之感官數據資料庫，提升配方優化與製程調整之決策精準度。這項合作不但可縮短產品開發時程、降低研發成本，並可作為無糖飲料、機能性、中高齡適飲產品之研發驗證，助攻未來新產品發展。

黑松經營酒類事業逾 30 年，累積專業團隊、完整代理經驗及多元知名酒品合作基礎，酒類營收亦已占整體公司比重逾四成。隨著市場環境與消費型態轉變，黑松期望透過建立自有酒類專賣通路，強化與消費者的直接接觸，提升市場反應速度與服務深度。去年底，黑松首次跨足酒類實體通路，開設第一家連鎖酒類專賣店「黑松酒覓」，象徵從單一代理角色，邁向更完整的銷售與服務體系，為下一階段成長奠定關鍵基礎。

黑松代理事業處處長劉景森表示，目前來客數、客單價、營業額及會員註冊人數等，都優於預期許多，未來會以經營狀況作評估，希望下半年在雙北地區再開設分店，為更多消費者帶來高品質的選酒體驗。

黑松指出，在永續經營的整體考量下，企業已不能只以營利為目標，而是要在環境、社會與營運之間取得平衡，朝更全面的 ESG 永續發展邁進。為了落實「友善環境」之企業願景，黑松從製造與產品源頭著手，系統性推動節能減碳與綠色轉型。在「綠色生產投資」方面，黑松加速產品綠色設計，預計今年完成黑松沙士、汽水等包裝變更，以符合綠色設計原則，透過新瓶型與瓶標設計的改變，逐步建構兼顧市場需求與環境責任的綠色生產基礎。

黑松以長期經營的視角重新調整策略，希望維持一貫的穩健，同時保留發展的彈性，張斌堂表示，企業永續不在於只追求速度，而是在每個重要時刻做出合適的選擇，101 週年是黑松重新定位的關鍵時刻，放下百年企業的慣性，展開黑松下一個世紀。