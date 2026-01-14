鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-14 16:44

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TW) 指出，由國光生潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒 71 型疫苗 (EnVAX-A71)，已獲越南 GMP 認證，並由越南藥品管理局 (DAV) 官網公告於外國生產設施 GMP 合格名單中，距離越南領證再前進一步。

安特羅腸病毒疫苗取得越南GMP認證，越南領證再進一步。(圖：shutterstock)

安特羅說明，越南腸病毒疫苗 GMP 認證是 2025 年 5 月底，透過越南合作方 VABIOTECH 像 DAV 送件，DAV 於 6 月 5 日收件，並在本周一 (12 日) 發布的第 140/QLD-CL 號正式函件公告海外設施 GMP 合規性評估結果，生產安特羅腸病毒疫苗的國光潭子廠取得 GMP 認證。

國光生細胞培養廠於 2022 年 6 月取得台灣食藥署 GMP 認證，2025 年獲得泰國 GMP，並於近日再獲越南 GMP，預計未來年產能可至少生產 100 萬劑以上，穩定供應台灣與東南亞市場。