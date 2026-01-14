新代2025營收、毛利、稅前盈餘全面成長 導入數位孿生助客戶「首件即良品」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-14 11:28

全球製造業邁入 AI 時代，新代科技 (7750-TW) 2025 年交出亮麗成績單，全年合併營收達新台幣 139.6 億元，創下歷史新高，年成長約 29%。受惠於 AI 與智慧化需求湧現，新代不僅營收規模穩健擴大，毛利與稅前盈餘亦呈現全面成長，顯示公司在智慧製造升級浪潮中，已展現強大的獲利韌性與市場競爭力。

左起為新代科技董事長蔡尤鏗與總監黃芳芷。(鉅亨網資料照)

新代科技指出，2025 年的強勁表現主要歸功於兩大引擎，首先是中國市場動能穩健，且高階產品需求顯著提升，優化了產品銷售組合；其次是公司落實內控管理與供應鏈成本控管，有效拉升營運效益。此外，新代推動「VIP 客戶深耕計畫」成效顯著，成功帶動高附加價值整體解決方案的導入，穩固長期營收動能。

面對全球智動化趨勢，新代科技重新定義控制器效能，整合 AI、IoT 與雲端系統，打造具高度擴展性的智慧製造平台。公司提出「感知、決策、執行」三位一體設計，結合智慧感測與組件，使機台具備自主判斷能力。透過「單機智慧化、單元自動化、整廠數位化」的策略三部曲，精準對應企業升級痛點。