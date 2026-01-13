盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7751.22點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日10:40，費城半導體上漲76.39點（或1%），暫報7751.22點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.07%
- 近 1 月：+9.12%
- 近 3 月：+14.15%
- 近 6 月：+34.73%
- 今年以來：+4.17%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲5.65%；連貫(COHR-US)上漲5.08%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.56%；英特爾(INTC-US)上漲3.54%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.23%。
部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌1.21%；應用材料(AMAT-US)下跌1.2%；安可(AMKR-US)下跌1.15%；科林研發(LRCX-US)下跌1.02%；美光科技(MU-US)下跌0.62%。
