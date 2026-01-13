search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7751.22點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日10:40，費城半導體上漲76.39點（或1%），暫報7751.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.07%
  • 近 1 月：+9.12%
  • 近 3 月：+14.15%
  • 近 6 月：+34.73%
  • 今年以來：+4.17%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲5.65%；連貫(COHR-US)上漲5.08%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.56%；英特爾(INTC-US)上漲3.54%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.23%。

部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌1.21%；應用材料(AMAT-US)下跌1.2%；安可(AMKR-US)下跌1.15%；科林研發(LRCX-US)下跌1.02%；美光科技(MU-US)下跌0.62%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7736.750.81%
超微半導體218.515+5.21%
連貫192.46+3.93%
Onto Innovation Inc.193.565+1.33%
英特爾46.965+6.59%
芯源系統983.895+1.73%
高通166.9531-1.37%
應用材料306.14-0.36%
安可50.835-1.44%
科林研發217.57-1.28%
美光科技338.6975-2.07%

