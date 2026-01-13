獨董「不獨立」！投保中心訴請淳紳2獨董委任關係不存在 獲勝訴判決

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 19:13

投保中心針對淳紳 (4529-TW) 獨立董事委任關係訴訟案，取得重大進展。智慧財產及商業法院於 2025 年 12 月 17 日作出判決，認定淳紳獨立董事於知慶、連思藩因違反「獨立性」規定，其委任關係不存在，且由該獨董參與的審計委員會召集人推選決議亦屬無效。此判決被視為落實《證交法》獨董設置目的的重要指標。

左起為投保中心董事長張心悌、總經理林俊宏。(鉅亨網資料照)

投保中心指出，於知慶與連思藩在 2023 年 5 月 12 日當選淳紳公司獨立董事前的最近兩年內，曾各自為淳紳公司提供法律服務，且取得報酬之累計金額均超過新台幣 50 萬元。

‌



根據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項第 9 款規定，為公開發行公司提供商務、法務等服務且累計酬勞達一定數額者，不符獨立性標準。投保中心據此於 2023 年 6 月 1 日向商業法院提起訴訟，要求確認其委任關係不存在。

智慧財產及商業法院於去年 12 月 17 日正式宣判，認定於知慶、連思藩與淳紳公司間的獨立董事委任關係自始無效；淳紳公司於 2023 年 5 月 24 日由審計委員會推選召集人之決議案，因程序參與者資格問題，亦判定無效。

投保中心強調，獨立董事在董事會審議財務報告、重大投資或併購等涉及大股東利害關係的議案時，扮演關鍵監督角色。為避免公司決策受特定立場不當左右，獨立董事必須具備實質的「獨立性」，不受特定力量影響。