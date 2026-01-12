鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.13元上修至4.27元，其中最高估值4.85元，最低估值3.37元，預估目標價為47.64元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.85(4.85)
|6.31
|6.75
|最低值
|3.37(3.37)
|3
|3.51
|平均值
|4.08(4.06)
|4.3
|4.86
|中位數
|4.27(4.13)
|4.19
|4.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.35億
|143.58億
|149.85億
|145.39億
|最低值
|125.59億
|128.35億
|130.66億
|145.39億
|平均值
|127.14億
|136.39億
|138.50億
|145.39億
|中位數
|127.18億
|136.26億
|136.92億
|145.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
