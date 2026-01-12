鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-12 19:04

上曜建設 (1316-TW) 今 (12) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月合併營收 6.3 億元，月增 4.13%、年增 2.08 倍，2025 年第四季營收 16.48 億元，季增 48.29%、年增 2.09 倍。上曜建設 2025 年營收 44.83 億元，年增 1.99 倍。

上曜指出，在集團多元事業體穩定推進、併購整合效益逐步顯現下，上曜集團整體營運規模持續放大，展現集團化經營帶來的結構性成長動能。

‌



上曜集團目前在手未交屋的成屋與預售屋加總的總銷達 469.8 億元，其中，旗下重量級指標案之一「國王湖」，位於台南市安南區九份子重劃區，目前按照進度推進，預計今年第 2 季將開始潛銷，總銷達 200 億元。加上隨著集團多元產業營運架構日益完整，營收來源趨於多元化，有效降低單一產業波動對整體營運的影響，並進一步提升集團整體經營韌性。

上曜表示，12 月營收表現主要來自旗下各事業體營運維持穩定節奏，核心事業建設事業部，積極拓展高品質住宅市場，旗下全新豪宅建案 「The King」 正式推出，由於特別引入智慧住宅系統，包括 AI 智慧管控、智能機器人，智能照明、節能空調與能源管理平台，配合建案全程使用低碳環保建材，不僅落實上曜對永續建築及 ESG 的承諾，同時，隨著陸續交屋入帳，也為上曜本業帶來良好的業績挹注。

上曜集團近年積極推動集團轉型，從傳統建設與化工產業，跨足至高齡化社會最需要的長照與生技領域。受惠於南部房市剛性需求不墜，以及化工材料垂直整合效益顯現，集團 2025 年初營運表現亮眼。

上曜董事長張祐銘表示，集團目前已形成「地產建設為底氣、高端化工為動能、生技長照為未來」的穩健三角結構，隨著各事業體步入收割期，營收比重將更趨多元健康。