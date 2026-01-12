鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 13:10

上周末，一則足以震動全球航太界的重磅消息傳來，中國正式向國際電信聯盟 (ITU) 申報了多個衛星星座計畫，申報總規模高達 20.3 萬顆。此次申報正值 A 股商業航太類股火熱、資金狂飆之際，即使投資人恐須警惕短期過熱後的回調風險。上周五(9 日)，滬深兩市成交額突破 3 兆元，其中商業航天概念股獨佔 7200 多億元。

中國向太空「開掛」！20.3萬顆衛星申報是美國的4.5倍 哪些A股通訊衛星股將引爆？（圖：Shutterstock）

中國財經自媒體「吳曉博說財經」周日 (11 日) 刊文指出，中國此次申報的 20.3 萬顆衛星清一色瞄準低軌領域，分佈在距離地球 500 至 1200 公里的黃金軌道。

作為各國爭奪的戰略制高點，低軌衛星憑藉「低時延、高頻寬」的特性，不僅能支援智慧手機直連、機上船載高速上網，更是未來 6G 通訊和雲端遊戲的關鍵基礎設施，低軌衛星發射與運維成本較低，網路方式也較為靈活，成為目前全球航太競賽的核心領域。

美國 SpaceX「星鏈」計畫已搶得先機，在軌衛星達 9400 顆，更在俄烏衝突中展現軍事應用潛力。專家警告，若缺乏自主可控的低軌衛星網絡，未來在資訊戰中或將失「眼睛」，徹底喪失大國博弈的入場券。

目前，中國在軌的低軌衛星數量尚不及美國的十分之一，去年發射量預計僅美國的十二分之一，若不加速追趕，差距恐將進一步拉大。

低軌空間資源極度稀缺，以現有技術最多僅能容納 10 萬顆，保守估計為 6 萬顆。ITU 遵循「先到先得」原則，中國此番申報規模達 20.3 萬顆，是美國現有申報量 (4.52 萬 0 的 4.5 倍，旨在戰略佔位。必須明白的是，這並非意味著立即部署，而是依據 ITU 規則，獲批後必須在 7 年內完成首批 10% 的部署，9 年內達 50%，14 年內全量完成，否則將按比例回收頻軌權利。

然而，中國商業航太仍面臨嚴峻挑戰。首先，可重複使用火箭技術尚未取得實質突破，火箭回收與產能不足；其次，低軌大運力火箭供給有限，導致「排隊等發射」現象頻繁。

數據顯示，中國火箭發射成本約美國的 6 到 10 倍，衛星造價為 4 到 6 倍，地面設備及終端成本更高達 5 到 10 倍，癥結在於產業規模不足且缺乏民企充分競爭。

對中國來說，有鑑於攸關國安與大國博弈，發展商業航太的迫切性不亞於晶片與 AI。

政策層面已密集發力，去年 11 月中國國家航太局成立商業航太司，發布專項行動計畫，並將「加速興建航太強國」納入「十五五」規劃。

資本市場亦開闢綠色通道，上交所為商業火箭企業客製化上市標準，中國國家商業航太發展基金及地方配套經費相繼設立。

市場關注焦點之一在於，傳統上由「國家隊」主導的航太領域正逐步向民企開放。酒泉、文昌發射場已設立商業航太專用工位，藍箭航太、中科太空、天兵科技、星河動力等重量級民企已進駐。

從地域分佈來看，北京、上海、成都等地已形成商業航太產業群，涵蓋火箭製造、衛星研製及配套服務等全產業鏈。

展望未來，2026 年可望成為中國商業航太規模化發展的元年，但必須清醒體認到申報僅是第一步，可回收火箭、衛星標準化量產等關鍵技術亟待突破，成本與發射能力需經歷長期爬坡。

美國方面，SpaceX 剛獲准增運 7500 顆二代星鏈衛星，進一步鞏固其領先優勢，其要求 2028 年前完成半數部署，2031 年前全數入軌，目標直指千兆級「衛星直連手機」服務。

中國方面，商業航太百強企業中有 45 家總部在北京，9 家在上海，7 家在成都，深圳、西安、蘇州各有 5 家，廣州有 4 家。

目前有上市計畫的中國商業航太企業主要有：

火箭類：藍箭航太、星際榮耀、中科太空、天兵科技、星河動力

衛星類：微納星空、屹信航太、國星太空；

配套類：愛斯達、福信富通等。

上述企業絕大多數為民企或混合所有制，其中一半的總部在北京，目前 A 股和 H 股中，暫無純民營的火箭和衛星企業。

按一般的產業規律，只有民企充分參與，成本才能降下來，量產才能真正實現，創新才能持久。商業航太的民企陣營集中上市，將為這個產業帶來全新的可能。