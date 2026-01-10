search icon



盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.1%，報189.58美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間10日01:33股價上漲9.2美元，報189.58美元，漲幅5.1%，成交量322,886（股），盤中最高價190.00美元、最低價182.18美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+10.93%
  • 近 1 月：+14.63%
  • 近 3 月：+32.26%
  • 近 6 月：+78.05%
  • 今年以來：+10.93%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

S&P 5006968.430.68%
道瓊指數49499.760.47%
NASDAQ23654.88+0.74%
費城半導體7635.072.68%
Onto Innovation Inc.188.23+4.35%

