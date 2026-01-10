盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.1%，報189.58美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間10日01:33股價上漲9.2美元，報189.58美元，漲幅5.1%，成交量322,886（股），盤中最高價190.00美元、最低價182.18美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.93%
- 近 1 月：+14.63%
- 近 3 月：+32.26%
- 近 6 月：+78.05%
- 今年以來：+10.93%
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報647.5美元
- 盤中速報 - 應用材料(AMAT-US)大漲5.01%，報295.75美元
- 盤中速報 - 露露檸檬(LULU-US)大跌5%，報201.56美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7584.48點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇