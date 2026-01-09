search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7584.48點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日11:27，費城半導體上漲148.38點（或2%），暫報7584.48點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.93%
  • 近 1 月：+0.83%
  • 近 3 月：+8.39%
  • 近 6 月：+31.82%
  • 今年以來：+0.93%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲8.78%；科林研發(LRCX-US)上漲6.57%；科磊(KLAC-US)上漲5.03%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.95%；應用材料(AMAT-US)上漲3.74%。

部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌2.36%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.05%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.47%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.4%；科沃(QRVO-US)下跌0.28%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7626.612.56%
英特爾44.22+7.57%
科林研發216.7344+7.85%
科磊1396.13+5.40%
艾司摩爾1264.3425+5.86%
應用材料294.37+4.52%
高通178.575-1.81%
安謀控股公司111.22-1.64%
凌雲邏輯123.113+0.24%
思佳訊半導體60.54-0.20%
科沃82.5331-0.42%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty