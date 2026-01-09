盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7584.48點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日11:27，費城半導體上漲148.38點（或2%），暫報7584.48點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.93%
- 近 1 月：+0.83%
- 近 3 月：+8.39%
- 近 6 月：+31.82%
- 今年以來：+0.93%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲8.78%；科林研發(LRCX-US)上漲6.57%；科磊(KLAC-US)上漲5.03%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.95%；應用材料(AMAT-US)上漲3.74%。
部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌2.36%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.05%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.47%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.4%；科沃(QRVO-US)下跌0.28%。
