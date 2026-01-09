search icon



鉅亨速報

營收速報 - 瀚宇博(5469)12月營收52.84億元年增率高達54.18％

鉅亨網新聞中心

瀚宇博(5469-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣52.84億元，年增率54.18%，月增率5.23%。

今年1-12月累計營收為572.26億元，累計年增率37.46%。

最新價為95.4元，近5日股價上漲3.14%，相關零組件業上漲0.88%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+504 張
  • 外資買賣超：+516 張
  • 投信買賣超：-249 張
  • 自營商買賣超：+237 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 52.84億 54% 5%
25/11 50.21億 50% -1%
25/10 50.73億 49% -3%
25/9 52.30億 36% 1%
25/8 51.76億 29% -3%
25/7 53.10億 34% 5%

瀚宇博(5469-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收瀚宇博

