營收速報 - 瀚宇博(5469)12月營收52.84億元年增率高達54.18％
今年1-12月累計營收為572.26億元，累計年增率37.46%。
最新價為95.4元，近5日股價上漲3.14%，相關零組件業上漲0.88%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+504 張
- 外資買賣超：+516 張
- 投信買賣超：-249 張
- 自營商買賣超：+237 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|52.84億
|54%
|5%
|25/11
|50.21億
|50%
|-1%
|25/10
|50.73億
|49%
|-3%
|25/9
|52.30億
|36%
|1%
|25/8
|51.76億
|29%
|-3%
|25/7
|53.10億
|34%
|5%
瀚宇博(5469-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
