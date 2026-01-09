search icon



鉅亨速報

營收速報 - 太極(4934)12月營收858萬元年增率高達33.73％

鉅亨網新聞中心

太極(4934-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣858萬元，年增率33.73%，月增率-22.71%。

今年1-12月累計營收為8,934萬元，累計年增率-75.71%。

最新價為14.05元，近5日股價上漲0.72%，相關光 電 業上漲2.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+75 張
  • 外資買賣超：+77 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 858萬 34% -23%
25/11 1,110萬 -8% 83%
25/10 606萬 -7% -55%
25/9 1,357萬 12% 66%
25/8 818萬 -49% 29%
25/7 632萬 -86% -9%

太極(4934-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收太極

