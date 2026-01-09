營收速報 - 太極(4934)12月營收858萬元年增率高達33.73％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為8,934萬元，累計年增率-75.71%。
最新價為14.05元，近5日股價上漲0.72%，相關光 電 業上漲2.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+75 張
- 外資買賣超：+77 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|858萬
|34%
|-23%
|25/11
|1,110萬
|-8%
|83%
|25/10
|606萬
|-7%
|-55%
|25/9
|1,357萬
|12%
|66%
|25/8
|818萬
|-49%
|29%
|25/7
|632萬
|-86%
|-9%
太極(4934-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能電池。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
