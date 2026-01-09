營收速報 - 長園科(8038)12月營收1.07億元年增率高達215.72％
今年1-12月累計營收為5.97億元，累計年增率237.84%。
最新價為58.5元，近5日股價上漲19.39%，相關電子零組件類指數下跌-2.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1135 張
- 外資買賣超：+1137 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.07億
|216%
|181%
|25/11
|3,822萬
|32%
|-5%
|25/10
|4,026萬
|50%
|-42%
|25/9
|6,937萬
|176%
|-0%
|25/8
|6,962萬
|338%
|-2%
|25/7
|7,119萬
|608%
|46%
長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
