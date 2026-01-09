search icon



營收速報 - 長園科(8038)12月營收1.07億元年增率高達215.72％

鉅亨網新聞中心

長園科(8038-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.07億元，年增率215.72%，月增率181.06%。

今年1-12月累計營收為5.97億元，累計年增率237.84%。

最新價為58.5元，近5日股價上漲19.39%，相關電子零組件類指數下跌-2.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1135 張
  • 外資買賣超：+1137 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.07億 216% 181%
25/11 3,822萬 32% -5%
25/10 4,026萬 50% -42%
25/9 6,937萬 176% -0%
25/8 6,962萬 338% -2%
25/7 7,119萬 608% 46%

長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


長園科

