營收速報 - 尚立(3360)12月營收10.11億元年增率高達105.93％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為73.43億元，累計年增率17.25%。
最新價為14.1元，近5日股價上漲4.69%，相關電子通路類指數上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-36 張
- 外資買賣超：-16 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|10.11億
|106%
|33%
|25/11
|7.59億
|37%
|11%
|25/10
|6.85億
|-0%
|38%
|25/9
|4.97億
|-20%
|-18%
|25/8
|6.02億
|-4%
|-6%
|25/7
|6.40億
|30%
|6%
尚立(3360-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件與生產設備代理銷售 技術解決方案整合與行銷。產品製造技術輔導與諮詢。產品通路銷售 行銷與技術售後服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股震盪收跌 三大法人同站空方賣超116.05億元
- 營收速報 - 緯穎(6669)12月營收1,042.91億元年增率高達143.86％
- 營收速報 - 慧友(5484)12月營收6,043萬元年增率高達471.58％
- 營收速報 - 緯創(3231)12月營收2,552.55億元年增率高達141.59％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇