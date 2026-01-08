search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 尚立(3360)12月營收10.11億元年增率高達105.93％

鉅亨網新聞中心

尚立(3360-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣10.11億元，年增率105.93%，月增率33.17%。

今年1-12月累計營收為73.43億元，累計年增率17.25%。

最新價為14.1元，近5日股價上漲4.69%，相關電子通路類指數上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-36 張
  • 外資買賣超：-16 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 10.11億 106% 33%
25/11 7.59億 37% 11%
25/10 6.85億 -0% 38%
25/9 4.97億 -20% -18%
25/8 6.02億 -4% -6%
25/7 6.40億 30% 6%

尚立(3360-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件與生產設備代理銷售 技術解決方案整合與行銷。產品製造技術輔導與諮詢。產品通路銷售 行銷與技術售後服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收尚立

相關行情

台股首頁我要存股
尚立14.1-2.76%
美元/台幣31.585+0.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#槌子

中強短弱
尚立

79.31%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
尚立

79.31%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
尚立

79.31%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty