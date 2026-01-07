search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至7.99元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.11元下修至7.99元，其中最高估值8.92元，最低估值7.83元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.92(8.92)16.1117.7518.93
最低值7.83(7.83)11.6611.8918.93
平均值8.18(8.24)13.515.0118.93
中位數7.99(8.11)13.2114.8518.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值185.40億217.81億222.88億228.22億
最低值180.84億187.47億191.89億228.22億
平均值183.78億204.87億209.34億228.22億
中位數183.67億205.61億209.92億228.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS15.5620.9214.649.84
營業收入184.09億222.61億187.95億175.40億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


STLD

