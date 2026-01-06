鉅亨速報 - Factset 最新調查：新杜邦(DD-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新杜邦(DD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.67元，其中最高估值2.02元，最低估值1.35元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.3
|2.52
|2.83
|最低值
|1.35(1.35)
|1.45
|2.3
|2.75
|平均值
|1.74(1.76)
|2.13
|2.44
|2.79
|中位數
|1.67(1.73)
|2.2
|2.45
|2.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.54億
|71.14億
|73.95億
|77.07億
|最低值
|68.33億
|69.66億
|72.54億
|76.44億
|平均值
|68.46億
|70.53億
|73.34億
|76.72億
|中位數
|68.44億
|70.62億
|73.43億
|76.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.89
|11.75
|0.94
|1.67
|營業收入
|166.53億
|130.17億
|120.68億
|123.86億
詳細資訊請看美股內頁：
新杜邦(DD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
