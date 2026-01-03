鉅亨網記者陳于晴 台北
證交所公布 2025 年度上市公司執行買回庫藏股的統計結果，去年共有 128 家公司發起 167 件庫藏股計畫，但實際執行成效出現顯著落差，在已屆滿或執行完畢的 146 件案件中，執行率達 100% 的僅 42 件，占比不到 3 成；更有 35 件案件 (34 家) 執行率落在 5 成以下。不過，仍有許多高科技與半導體公司為了留才，不計股價波動達成 100% 買回，包括敦泰、大毅、一詮、現觀科等，不僅現金流穩健，也給予員工、投資人較強信心。
根據公開資訊觀測站統計資料，買回庫藏股金額最高為大同 (2371-TW)，高達 33.62 億元，預定買回 75500 張，全數執行完畢，平均每股成本 44.53 元。世紀鋼 (9958-TW) 投入 8.71 億元 買回 5,000 張股份，執行率 100%，平均買回價格 174.21 元 。瑞智 (4532-TW) 投入 1.35 億元買回 5000 張，展現對轉讓予員工及激勵人才的重視。
分析公司買回庫藏股主要原因，其一就是為了激勵人才，轉讓股份予員工，敦泰 (3545-TW) 去年買回 3,000 張，總金額 1.93 億元，平均每股 64.67 元；大毅 (2478-TW) 買回 2000 張，總金額 8788 萬元，平均每股 43.94 元；一詮 (2486-TW) 買回 2000 張，總金額 1.54 億元，平均每股 77.2 元；現觀科 (6906-TW) 買回 1300 張，佔公司已發行股份比例達 3.88%，是 100% 執行案件中比例較高者 。
第二種買回庫藏股原因就是為了維護股東權益，透過買回並註銷股份，直接提升 EPS，例如南茂 (8150-TW) 去年投入 3.21 億元 買回 10000 張股份並全數註銷；為升 (2231-TW) 投入 4.22 億元 買回 5000 張股份，佔股數比例達 3.55%；台數科 (6464-TW) 買回 600 張，執行率 100%，展現對支撐股價的態度。
至於執行率低於 50% 的 35 件案件涉及 34 家上市公司，包括光聖 (6442-TW)、可成 (2474-TW)、嘉泥 (1103-TW)、光寶科 (2301-TW)、南港 (2101-TW)、保瑞 (6472-TW)、榮成 (1909-TW) 等，其中執行率 0% 的公司分別為新產 (2850-TW)、定穎投控 (3715-TW) 及 台虹 (8039-TW)。針對未執行完畢的主要原因，多數企業表示是為了「維護股東權益」，當市場股價高於預定買回區間上限時，便停止進場操作。
數據顯示，在執行率低於五成的案件中，有 24 件買回目的是為了「轉讓股份予員工」。市場專家指出，這類案件除了受股價波動影響外，常因員工認購意願不如預期，導致公司最終縮減買回規模。
對此，證交所表示，上市公司執行庫藏股應衡量自身現金流量，並兼顧維護公司信用與股東權益。雖然法規允許視市場情況調整買回進度，但證交所仍將定期公布執行情形，以提升資訊透明度，供投資人作為判斷公司誠信與資金運用效率的參考指標。
