證交所公布 2025 年度上市公司執行買回庫藏股的統計結果，去年共有 128 家公司發起 167 件庫藏股計畫，但實際執行成效出現顯著落差，在已屆滿或執行完畢的 146 件案件中，執行率達 100% 的僅 42 件，占比不到 3 成；更有 35 件案件 (34 家) 執行率落在 5 成以下。不過，仍有許多高科技與半導體公司為了留才，不計股價波動達成 100% 買回，包括敦泰、大毅、一詮、現觀科等，不僅現金流穩健，也給予員工、投資人較強信心。