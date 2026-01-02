search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5.02%，報89.25美元

鉅亨網新聞中心

邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間02日23:00股價上漲4.27美元，報89.25美元，漲幅5.02%，成交量2,594,049（股），盤中最高價89.25美元、最低價86.60美元。

美股指數盤中表現

邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.58%
  • 近 1 月：-6.72%
  • 近 3 月：-1.42%
  • 近 6 月：+11.46%
  • 今年以來：-23.6%

美股美股盤中盤中速報邁威爾科技

台股首頁我要存股
S&P 5006846.070.01%
道瓊指數48232.490.35%
NASDAQ23165.08-0.33%
費城半導體7320.013.34%
邁威爾科技89.04+4.78%

