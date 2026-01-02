盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5.02%，報89.25美元
鉅亨網新聞中心
邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間02日23:00股價上漲4.27美元，報89.25美元，漲幅5.02%，成交量2,594,049（股），盤中最高價89.25美元、最低價86.60美元。
美股指數盤中表現
邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.58%
- 近 1 月：-6.72%
- 近 3 月：-1.42%
- 近 6 月：+11.46%
- 今年以來：-23.6%
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大跌5%，報332.49美元
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.05%，報153.96美元
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大跌5%，報204.04美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.14%，報639.19美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇