營收速報 - 晶豪科(3006)12月營收21.71億元年增率高達107.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為145.75億元，累計年增率8.08%。
最新價為129.5元，近5日股價上漲12.38%，相關半導體業上漲2.7%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27779 張
- 外資買賣超：+24848 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2931 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|21.71億
|108%
|55%
|25/11
|14.01億
|45%
|13%
|25/10
|12.35億
|8%
|-6%
|25/9
|13.08億
|6%
|17%
|25/8
|11.21億
|-2%
|-2%
|25/7
|11.48億
|11%
|1%
晶豪科(3006-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
