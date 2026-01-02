search icon



營收速報 - 晶豪科(3006)12月營收21.71億元年增率高達107.86％

鉅亨網新聞中心

晶豪科(3006-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣21.71億元，年增率107.86%，月增率54.94%。

今年1-12月累計營收為145.75億元，累計年增率8.08%。

最新價為129.5元，近5日股價上漲12.38%，相關半導體業上漲2.7%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+27779 張
  • 外資買賣超：+24848 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2931 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 21.71億 108% 55%
25/11 14.01億 45% 13%
25/10 12.35億 8% -6%
25/9 13.08億 6% 17%
25/8 11.21億 -2% -2%
25/7 11.48億 11% 1%

晶豪科(3006-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


